Polizei verfolgt Autodiebe auf A 4 Als die Beamten am frühen Donnerstagmorgen zwei Pkw kontrollieren wollen, geben die Fahrer Gas. Zwei Unfälle waren die Folge. Und nicht nur das.

Symbolbild © dpa

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen zwei mutmaßliche Autodiebe über die Autobahn 4 verfolgt. Die Autos konnten schließlich sichergestellt werden, die Täter entkamen zunächst. Einer Streife waren die beiden VW T 5 zuvor aufgefallen, wie ein Polizeisprecher in Görlitz mitteilte. „Die Kennzeichen aus Bayreuth, die Fahrtrichtung Osten und die Fahrer, die offenbar nicht zu den Halterangaben passten, machten die Beamten stutzig, so dass sie die Fahrzeuge stoppen wollten“, so der Sprecher.

Als die Beamten die Fahrer kontrollieren wollten, flüchteten diese. Die Polizisten verfolgten einen Wagen bis nach Markersdorf, wo der Fahrer gegen einen Zaun prallte und anschließend zu Fuß davon lief. Die Polizei sucht den Fahrer mit einem Fährtenhund. Auch ein Hubschrauber soll zum Einsatz kommen.

Das andere Auto fand die Polizei später auf einem Pendlerparkplatz bei Burkau. Dort sei der Wagen über eine Verkehrsinsel gefahren. Auch hier wird mit einem Fährtenhund nach dem Fahrer gesucht. Die Autos waren erst wenige Stunden zuvor in Bayreuth entwendet, aber noch nicht als gestohlen gemeldet worden. Sie werden nun den Besitzern zurückgegeben. (dpa mit szo/dab)

