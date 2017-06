Polizei und Zoll sechsmal erfolgreich gegen Kriminalität Vor allem auf der Autobahn landen die Beamten der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf Treffer. Ein Mann muss ins Gefängnis.

Dieses Diebesgut stellte die Polizei sicher. © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Gleich fünf Erfolge binnen 24 Stunden meldet die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf. Zuerst klickten am Donnerstag auf der Autobahn bei Ludwigsdorf zweimal die Handfesseln. Bei ihrer Fahndungskontrolle hatte die Bundespolizei die Personalien von zwei polnischen Männern überprüft und dabei festgestellt, dass deren Namen auf der Fahndungsliste standen. Am Vormittag wurde zunächst ein 41-Jähriger, nach dem die Staatsanwaltschaft Bonn fahndete, festgenommen. Gegen ihn war vor einem Monat ein Haftbefehl erlassen worden, weil er die angeordnete Geldstrafe von 4 200 Euro wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis nicht beglichen hatte. Auch am Donnerstag war er nicht in der Lage, den Betrag zu zahlen. Er musste sich von einer Streife in die Justizvollzugsanstalt bringen lassen.

Deutlich mehr Glück hatte am Nachmittag ein 44-Jähriger. Er beglich eine Geldstrafe von 30 Euro sowie die Kosten des Verfahrens von 96 Euro und reiste anschließend weiter. Der im Oktober von der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen einer Bußgeldangelegenheit ausgestellte Haftbefehl wurde inzwischen gelöscht.

Bei der Kontrolle eines rumänischen und eines bulgarischen Kleintransporters stellte die Bundespolizei am Donnerstagmittag Diebesgut im geschätzten Wert von rund 100 000 Euro sicher. Zunächst war ein rumänischer Fiat Ducato unter die Lupe genommen worden. Im Laderaum fanden sich zwei Fahrräder, über 30 Motorkettensägen, 100 Akkuschrauber, über 100 Werkzeugmaschinen, außerdem Werkzeugkästen, Schweißgeräte und Nivelliergeräte. Noch während der Kontrolle erschien ein weiterer Transporter mit bulgarischem Kennzeichen. Dessen Ladung bestand zum Großteil aus Motorsensen. Die Fahrer und Beifahrer, Rumänen von 22, 27, 33 sowie 34 Jahren, erklärten, dass sie alle Gegenstände für etwa 7 000 Euro auf einem Basar in Norwegen erstanden hätten. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei stammt die Ware tatsächlich aus Skandinavien. Es deutet aber alles darauf hin, dass diese gestohlen worden ist. Gegen die Beteiligten wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Bandenhehlerei eingeleitet. Mit leeren Fahrzeugen setzten die Männer am Freitag ihre Fahrt fort.

Donnerstagnachmittag haben Bundespolizisten auf der A 4 bei Ludwigsdorf im Kofferraum eines Skoda zwei Knaller gefunden. Die zwei 29 Jahre alten polnischen Männer erklärten, sie hätten die Pyrotechnik seit Silvester vergessen. Weil die Knaller nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet waren, wurden sie sichergestellt. Die Sache hat für die Männer Konsequenzen: Es wurde Anzeige wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz erstattet.

Am Freitag, kurz nach Mitternacht, hielt eine Streife des Zolls auf der Autobahn bei Kodersdorf einen in Richtung Dresden fahrenden polnischen Mercedes-Kleintransporter an und kontrollierte dessen Insassen. Im Rucksack eines 67-Jährigen fanden die Beamten vier Fahrzeugscheine, die zum Teil nicht ausgefüllt waren. Weil zudem der Verdacht bestand, dass die Dokumente gefälscht waren, verständigte der Zoll die Bundespolizei. Diese stellte die Zulassungsbescheinigungen später sicher und leitete gegen dessen Besitzer ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen ein. Daran änderte auch die Aussage des Verdächtigen nichts, wonach er Autohändler sei und ihm die Fahrzeugpapiere als Anschauungsmuster dienen. Bevor der Mann die Diensträume verließ, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen.

Und schließlich kontrollierten Polizeibeamte Brandenburgs und Sachsens von Dienstag bis Donnerstag an ausgewählten Grenzübergängen. Darüber informiert Polizeisprecherin Martyna Fleischmann. An der Aktion beteiligte sich auch die Polizeidirektion Görlitz. Sie kontrollierte verstärkt an den Grenzübergängen zu Polen in Bad Muskau, Krauschwitz, Podrosche und auf der A 4. Die Beamten stoppten insgesamt etwa 600 Fahrzeuge und überprüften rund 680 Personen. Unter anderem konnten sie zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, eine Urkundenfälschung und eine Trunkenheitsfahrt aufdecken und entsprechende Ermittlungsverfahren einleiten. Zudem stellten die Beamten drei Personen fest, gegen die offene Vollstreckungshaftbefehle vorlagen. In allen drei Fällen konnten die Betroffenen die Ersatzfreiheitsstrafen durch Geldzahlungen abwenden. (SZ/ik)

