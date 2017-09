Polizei und Schüler auf der Suche nach Verkehrssündern Am Montag beginnt die Aktion „Blitz für Kids“. Wer zu schnell fährt, bekommt die Gelbe Karte.

Blitz für Kids an der Grundschule „Am Weinberg“ Roßwein. © Dietmar Thomas (Archiv)

Die Beamten der Polizeidirektion (PD) Chemnitz setzen sich weiter für Sicherheit auf Schulwegen ein. In Fortführung der Aktion „Sicherer Schulweg – hin und zurück“ folgt ab Montag „Blitz für Kids“.

Auftakt in der Region ist am Montag zwischen 8 und 10 Uhr an der Kunzemannschule Döbeln. Am Donnerstag, 21. September, sind die Beamten von 8 bis 9.30 Uhr an der Pestalozzi-Grundschule in Hartha. In der ersten Woche werden die Polizisten die Kraftfahrer anhalten. Schüler der vierten Klassen werden ihnen dann für ihre Verhalten im Straßenverkehr Karten überreichen. „Grün“ sowie kleine, von den Kindern selbst gebastelte Geschenke gibt es für ordnungsgemäßes Fahren, „Gelb“, wenn die Kraftfahrer im Verwarngeldbereich zu schnell sind. „Überschreitungen im Bußgeldbereich werden laut Katalog geahndet“, erklärt Daniela Koenig, Sprecherin der PD Chemnitz. In der zweiten Woche der Aktion sind die Beamten ohne Beteiligung der Schüler vor den Bildungseinrichtungen, um den Verkehr zu kontrollieren. „Die dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten werden mit allen rechtlichen Konsequenzen geahndet“, betont Koenig.

Ziel der Aktion ist es, Fahrzeugführer auf ein verkehrsgerechtes Verhalten zum Schutz der Kinder hinzuweisen. Sowohl vor Schulen, an Schulwegen als auch in der Freizeit sollten die Kraftfahrer darauf achten. „Kinder verhalten sich oft spontan und unberechenbar für Fahrzeugführer“, begründet die Polizeisprecherin. Erwachsene sollten Vorbild sein. Und auf die richtige Sicherung der Kinder im Auto achten. „Bei einem Verkehrsunfall kann die ungenügende oder fehlende Sicherung zu erheblichen Verletzungen führen“, so Koenig. (DA/mf)

