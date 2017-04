Polizei überrascht Kleiderdieb im Container

Auf frischer Tat ertappt wurden zwei Rumänen in Freital, die in einem Kleidercontainer an der Weißiger Straße wühlten. Einer saß sogar darin.

Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 3 weiter Dieb muss ins Gefängnis Pirna. Fünf Gesuchte hat die Bundespolizei seit Dienstagmorgen auf der A17 geschnappt. Für drei rumänische (22, 27, 48) und einen bulgarischen (41) Staatsangehörigen war die Reise aber nur kurz unterbrochen, da alle vier die noch offenen Geldstrafen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Erschleichens von Leistungen bzw. Trunkenheit im Verkehr begleichen konnten. Insgesamt konnten der Staatskasse dadurch zusammen mehr als 1.000 Euro zugeführt werden. Für den fünften Gesuchten ging es hingegen nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter auf direkten Weg in die JVA nach Dresden. Gegen den 22-jährigen Rumänen lag ein Sicherungshaftbefehl wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls vor. Betrüger drohen Gerichtskosten an Heidenau. Ein Unbekannter rief am Montag eine Heidenauerin an. Er forderte die 60-Jährige auf, 2.000 Euro für einen angeblichen Lottovertrag zu zahlen. Im Weigerungsfall wurden ihr Gerichtskosten von 12.000 Euro angedroht. Die Frau ließ sich jedoch nicht darauf ein und verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen. Polizisten überraschen Kleiderdieb in Container Freital. Beamte des Reviers Dippoldiswalde stellten am Dienstagvormittag zwei Männer (15/30), die es auf Sachen aus einem Kleidercontainer abgesehen hatten. Der Jüngere befand sich sogar im Container. Eine Anwohnerin hatte die Polizei verständigt, da sich zwei Männer an einem Kleidercontainer auf einem Parkplatz an der Weißiger Straße zu schaffen machten. Als die Beamten dort eintrafen, war nur noch einer zu sehen. Dieser suchte aus einem Berg Tüten und Taschen brauchbare Stücke. Auf die Frage nach seinem Komplizen deutete der 30-Jährige auf den Container. Nach energischem Klopfen der Beamten kletterte schließlich der 15-Jährige über die Einwurfklappe heraus. Die beiden rumänischen Staatsangehörigen müssen sich letztlich wegen Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten.

