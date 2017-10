Polizei überführt neun Schläger Allein 70 Menschen sollen im Juli in der Neustadt aufeinander losgegangen sein. Alle zu finden, fällt den Beamten schwer.

Polizeireiterinnen von der Polizeireiterstaffel Sachsen patrouillieren im Alaunpark in Dresden. © Robert Michael

Es ging um die Ehre und um Drogen, als sich im Juli und August junge Männer in Dresden mehrere Massenschlägereien geliefert haben. Dabei waren sie nicht zimperlich, gingen mit Messern und abgebrochenen Flaschen aufeinander los, schlugen mit Knüppeln und Ketten aufeinander ein. Am Ende sind die Schläger immer genau so schnell verschwunden, wie sie aufgetaucht waren. Die Polizei hat Mühe, die Beteiligten zu finden.

Was war passiert?

Am 20. Juli, am 31. Juli und am 13. August trafen sich jeweils zwei verfeindete Gruppen auf Dresdner Plätzen, um ihre Meinungsverschiedenheiten zu klären. Es gab keine Diskussionen, das Recht der Stärkeren sollte durchgesetzt werden. Auf dem Alaunplatz waren am 20. Juli bis zu 70 Personen an einer Schlägerei beteiligt, berichteten Zeugen. Auf dem Koreanischen Platz gingen am 31. Juli mehr als zwei Dutzend Männer aufeinander los und auf dem Alaunplatz am 13. August erneut etwa 30 Täter. Außerdem sollen sich auch am 4. August zwei Gruppen auf dem Alaunplatz eine Schlägerei geliefert haben. Zeugen berichteten auch davon, dass die Täter mit Ketten und abgebrochenen Flaschen angriffen. Wie viele Menschen an dieser Auseinandersetzung beteiligt waren, ist nicht bekannt.

Wie viele Täter hat die Polizei bisher ermittelt?

Addiert man die Zahlen der Beteiligten, so haben mehr als 120 Menschen bei diesen Schlägereien mitgemacht. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass es weniger Täter waren. Denn einige der Beteiligten waren bei mehreren Auseinandersetzungen dabei. Das gilt laut den Beamten unter anderem für sechs 15 bis 28 Jahre alte Verdächtige. Vier davon stammen aus Syrien, zwei aus Afghanistan. Nur neun Beteiligte haben die Beamten bisher insgesamt ermittelt, berichtet Polizeisprecher Thomas Geithner. „Wir haben von vielen Menschen die Personalien erhoben, eine Beteiligung an der jeweiligen Straftat nachzuweisen, ist jedoch schwierig“, so der Polizeisprecher. Auch Deutsche sollen dabei gewesen sein. Die meisten Männer stammen aber aus dem Jemen, dem Irak, dem Libanon, Syrien, Afghanistan und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Warum ist es so schwierig, die Täter zu ermitteln?

Die Verdächtigen reden nicht. Polizeisprecher Marko Laske formuliert das so: „Kriminelle neigen ohnehin nicht zur Zusammenarbeit mit der Polizei.“ Thomas Geithner will auch nicht sagen, ob die neun überführten Täter Angaben zu den Schlägereien gemacht haben. So wollen die Beamten die Verdächtigen vor möglichen Racheakten schützen. Denn sie sind weiter auf freiem Fuß. Lediglich ein 27-jähriger Syrer musste bisher ins Gefängnis. Er hat bei der Schlägerei auf dem Koreanischen Platz einem 19 Jahre alten Landsmann ein Messer in Arm und Schulter gestochen. Das Krankenhaus meldete der Polizei, dass der Verletzte in Behandlung ist.

Was ist mit den anderen Beteiligten passiert?

Sechs Männer haben Aufenthaltsverbote für die Äußere Neustadt bekommen. Auch auf dem Alaunplatz dürfen sie sich nicht sehen lassen. Für drei dieser Männer ist außerdem der Koreanische Platz tabu. Die Aufenthaltsverbote gelten jeweils drei Monate lang. Einer der Täter hat bisher gegen dieses Aufenthaltsverbot verstoßen. Der 23-jährige Libyer musste daraufhin eine Nacht im Polizeiarrest verbringen. Die Kosten dafür muss der Mann selbst tragen. Wird er wieder in der Verbotszone erwischt, droht ihm eine Gefängnisstrafe.

Was waren die Gründe für die Schlägereien?

Die Polizei berichtet von persönlichen Ehrverletzungen zwischen Mitgliedern der einzelnen Gruppen und von Rivalitäten im Rauschgiftgeschäft. Um was für Ehrverletzungen es sich handelte und ob es um den Anspruch auf konkrete Dresdner Plätze für den Drogenverkauf ging, wollen die Beamten nicht sagen.

