Polizei treibt ausstehendes Geld ein

Mann aus München festgenommen Kodersdorf. Kurz vor Mitternacht hat die Bundespolizei am Sonntag an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf einen 43-jährigen Mann aus München festgenommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien hatte sich herausgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München vorlag. Weil er eine Bußgeldforderung aus dem Jahr 2014 nicht beglichen hatte, war im Vorfeld vom Amtsgericht München 2015 eine mehrtägige Erzwingungshaft angeordnet worden. Der Betroffene zahlte die offenen 329,50 Euro und reiste weiter. (szo)

Pole kauft sich mit 1200Euro frei Görlitz. Bereits am vergangenen Freitag ist ein polnischer Staatsangehöriger auf der Grundlage eines Haftbefehls in Görlitz von der Bundespolizei in Görlitz festgenommen worden. Der 36-Jährige war später in der Lage, die offene Geldstrafe von 1201,46Euro, die das Amtsgericht Schwäbisch-Hall im Februar 2014 wegen Straßenverkehrsgefährdung angeordnet hatte, zu bezahlen. (szo)

Vorfahrt missachtet Boxberg. Ein Unfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der Kreuzung Bautzener Straße/Pfarrweg im Boxberger Ortsteil Uhyst ereignet. Die 56-jährige Fahrerin eines Mercedes hatte offenbar die Vorfahrt eines Fiat (Fahrer 55) missachtet, wodurch beide Fahrzeuge zusammenstießen. Es entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro. Verletzt wurde niemand. (szo)

Polnischer Bürger muss ins Gefängnis Kodersdorf. Ein 29-jähriger Mann ist am Montagmorgen an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf von der Bundespolizei an der Weiterreise gehindert worden. Der Pole habe die vor einem knappen Jahr vom Amtsgericht Nürnberg wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verhängte Geldstrafe von 1270Euro nicht bezahlen können, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mit. Ersatzweise verbringt er nun die nächsten Wochen hinter Gitter. (szo)