Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht Ein Fahrzeug hat an einem geparkten Peugeot 1500 Euro Schaden verursacht. Der Verursacher verließ die Unfallstelle unerlaubt.

Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Mittwoch vermutlich im Vorbeifahren gegen einen blauen Peugeot 20 gestoßen, der auf der Rosenstraße in Höhe Bergblick in Radebeul geparkt war. Der Fahrer verursachte dabei laut Polizeidirektion Dresden einen Schaden in Höhe von 1500 Euro – und verließ anschließend die Unfallstelle pflichtwidrig. Der Unfall ereignete sich zwischen 12.30 und 13.30 Uhr.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Meißen oder der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/4832233 zu melden. (SZ)

