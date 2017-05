Polo-Fahrer sitzt betrunken am Steuer Weißwasser. Beamte des Polizeireviers Weißwasser haben am Freitagabend an der Käthe-Kollwitz-Straße einen 57-jährigen Polo-Fahrer kontrolliert. Sie rochen eine Alkoholfahne. Ein Test ergab 2,26 Promille. Der Führerschein wurde des deutschen Staatsbürgers einbehalten. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gestellt.

Unbekannte stehlen Handy und Geld aus Auto Görlitz. Unbekannte haben am Sonnabendmorgen gewaltsam einen Hyundai geöffnet und daraus unter anderem ein Mobiltelefon und Geld gestohlen. Das Auto war am Mühlweg geparkt. Außerdem fehlte die Hutablage samt integrierten Boxen. Der Diebstahlschaden wird auf ca. 650 Euro geschätzt, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Kind nach Unfall leicht verletzt Schleife. Am Sonnabendmittag ist es am Sportplatz zu einem Zusammenstoß zwischen einem 5-jährigen Kind und einem Skoda gekommen. Der Junge wurde bei dem folgenden Sturz leicht verletzt. Der Schaden am Fahrrad des Kindes und dem Auto der 39-Jährigen wurde auf etwa 150 Euro geschätzt. Wie es genau zu diesem Unfall kommen konnte, ist Bestandteil weiterer Ermittlungen durch die Polizei.

Automatischer Rasenmäher geklaut Ebersbach-Neugersdorf. Diebe haben am Sonnabend die Abwesenheit eines Grundstücksbesitzers an der Friedersdorfer Straße genutzt und seinen Mähroboter gestohlen. Der Wert des Gerätes der Marke Husquvarna wurde mit etwa 2.500 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht Weißwasser. Ein unbekanntes Fahrzeug, wahrscheinlich ein Lkw, ist gegen den Metallzaun eines Gartencenters am Halbendorfer Weg gestoßen. Der Fahrer verursachte dabei 500 Euro Schaden. Er verließ die Unfallstelle pflichtwidrig. Der Unfall ereignete sich zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr, und Sonnabendmorgen, 9 Uhr. Die Polizei sucht zu einem weiteren Unfall, bei dem der Verursacher die Unfallstelle unerlaubt verließ, Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte auf dem Parkplatz am Prof.-Wagenfeld-Ring einen daneben stehenden VW Touran. Hier wird der Schaden auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Unfall soll sich am Sonnabend zwischen 09.30 Uhr und 17.30 Uhr ereignet haben. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder Beteiligten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 035762620 im Polizeirevier Weißwasser oder auch jeder anderen Dienststelle zu melden.

Autoknacker brechen Citroen auf Görlitz. Der Besitzer eines Citroens hat am Freitagmittag die Polizei gerufen. Unbekannte hatten die Scheibe an seinem Auto eingeschlagen. Das Fahrzeug war an der Blumenstraße geparkt. Offenbar sollte es gestohlen werden, am Diagnosestecker wurde manipuliert. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Feuerwehr löscht Waldbrand Bad Muskau. Ein Anwohner des Sperberwegs hat am Freitagnachmittag die Feuerwehr alarmiert, nachdem er in einem angrenzenden Waldstück Feuer bemerkt hatte. Die in Brand geratenen zehn Quadratmeter Waldboden waren schnell gelöscht. Es kam zu keinem nennenswerten Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Einbrecher steigen in Ferienhaus ein Großschönau. Unbekannte haben die kurze Abwesenheit der Gäste eines Ferienhauses an der Jonsdorfer Straße ausgenutzt. Sie stiegen dort am Freitagmorgen zwischen 8 Uhr und 8.10 Uhr in das Schlafzimmer ein. Dort nahmen sie eine Spiegelreflexkamera mit zwei Objektiven und ca. 2000 Euro mit. Zudem sind diverse Ausweisdokumente und eine Geldkarte weg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Diebe stehlen vier Flachbildfernseher aus Tanzclub Görlitz. Unbekannte sind gewaltsam in einen Club an der Bahnhofsstraße eingedrungen und haben daraus vier Flachbild-TV im Wert von etwa 1000 Euro mitgenommen. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Montagabend und Freitagnachmittag. Andere Musiktechnik sollte wahrscheinlich ebenfalls gestohlen werden, die Diebe hatten sie bereits zum Abholen bereitgestellt. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Wildschwein verletzt Weißwasser/Krauschwitz. Ein 28-Jähriger war am Freitagabend mit seiner Kawasaki auf der B 156 zwischen Weißwasser und Krauschwitz unterwegs. Zwischen dem Abzweig Gablenz und Ortseingang Krauschwitz lief plötzlich ein Wildschwein über die Fahrbahn. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An der Kawasaki 2000 Euro Schaden. Das Schwarzwild starb noch vor Ort.

Blauer Ford Focus gestohlen Großschönau. Einen erst in diesem Jahr zugelassen Ford mit dem Kennzeichen D-KM 154 haben Autodiebe in der Nacht zum Freitag mitgenommen. Das Fahrzeug war an der Straße „Am Kux“ geparkt. Der Zeitwert des Fahrzeugs wird auf 23000 Euro beziffert. Die Soko Kfz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach dem Ford wird nun international gefahndet.

Transporter fängt Feuer Löbau. Feuerwehr und Polizei wurden am Freitagnachmittag zu einem brennenden Transporter nach Georgewitz gerufen. Die 74-jährige Fahrerin des Renaults wunderte sich noch, warum während der Fahrt plötzlich der Scheibenwischer lief, ohne dass sie den Schalter betätigte. Dann ging der Motor aus und es begann im vorderen Bereich zu qualmen. Als sie ausstieg, hatte das Feuer bereits vollständig auf den Motorraum übergegriffen. Die Freiwillige Feuerwehr Löbau löschte den Brand. Es waren zwei Fahrzeuge mit neun Kameraden im Einsatz. Durch die Flammen entstand 500 Euro Schaden.