Polizei sucht Zeugen zu EC-Karten-Betrug Eine 77-Jährige wird in Zittau Opfer einer Diebin. Komplizen plündern dann das Konto.

Wer kann Angaben zu den Tätern machen? © Polizei

Zittau. Die Kriminalpolizei fahndet nach einer blonden Frau und einem Mann von kräftiger Statur. Die beiden Unbekannten haben am 2. September um 10.24 Uhr in einer Bankfiliale an der Neustadt in Zittau mit einer gestohlenen EC-Karte einen vierstelligen Bargeldbetrag abgehoben. Die Geldkarte war einer 77-Jährigen nur wenige Minuten zuvor in einem Verbrauchermarkt an der Christian-Keimann-Straße gestohlen worden. Die Seniorin hatte beim Einkauf ihre Tasche unbeobachtet im Einkaufswagen gelassen. Eine unbekannte, mutmaßlich tschechisch sprechende Frau hatte die Geldbörse gestohlen. Die Diebin war um die 30 Jahre alt, etwa 165 cm groß, schlank, hatte dunkles Haar und trug Ohrringe.

Die beiden Täter, die mit der Geldkarte und zugehörigen PIN das Konto der Seniorin plünderten, wurden von einer Überwachungskamera erfasst. Die Frau ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 165 cm groß und von pummeliger Gestalt. Sie trug kurze blonde Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Bekleidet war sie mit einer blauen Jeans, einem blauen, ärmellosen T-Shirt sowie Badelatschen. Sie trug eine schwarze Umhängetasche. Ihr Komplize war etwa 35 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Er hat eine kräftige Gestalt und kurzes, dunkles Haar. Bekleidet war der Mann mit einem blau-weiß-gestreiften T-Shirt sowie hellen Bermudas, Badelatschen und einer dunklen Sonnenbrille.

Die Polizei fragt: Wer hat den Diebstahl oder die Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Zittau-Oberland auch telefonisch unter 03583 620 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (SZ)

