Polizei sucht Zeugen zu Diebstählen Nachdem die Beamten die Ladendiebe in Weißwasser erwischt haben, soll die Öffentlichkeit nun bei der Aufklärung der Taten helfen.

Symbolbild. © Felix Kästle/dpa

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in Weißwasser eine mutmaßliche Bande von Ladendieben vorläufig festgenommen und sucht nun Zeugen, welche die Taten beobachteten. Die drei Polen im Alter von 27, 27 und 38 Jahren entwendeten zuvor in mehreren Geschäften an der Bautzener Straße, dem Sachsendamm und der Berliner Straße diverse Waren. Das teilt Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz mit. Zeugen beobachteten das Trio bei dem kriminellen Treiben und informierten die Polizei. Streifen des örtlichen Reviers konnten die Diebe nach ihrer kurzen Flucht zu Fuß stellen und vorläufig festnehmen. In den Rucksäcken der Männer entdeckten die Beamten große Mengen Kosmetika, Uhren, Haartrockner und Rasierer. Der Wert beträgt rund 2000 Euro. Die Polizisten stellten die Waren sicher.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zur Aufarbeitung der Taten werden Zeugen gesucht. Wer die drei Verdächtigen bei ihren Taten beobachtet oder das Verkaufspersonal darüber informiert hat, soll sich bei der Polizei melden. So suchen die Ermittler insbesondere eine Zeugin, die die Täter im Kaufland offenbar bei der Tatausführung mit dem Handy filmte und im Anschluss einen Mitarbeiter des Unternehmens ansprach. Alle Hinweise nimmt das Polizeirevier Weißwasser unter 035762620 entgegen. (SZ)

zur Startseite