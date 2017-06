Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Zwölfjähriger in Weißwasser Das Mädchen stürzte mit dem Fahrrad, ein Pkw im Gegenverkehr stieß mit dem Rad zusammen und fuhr einfach weiter.

Weißwasser. In Weißwasser kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, wobei sich ein Beteiligter unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein zwölfjähriges Mädchen befuhr gegen 14 Uhr mit ihrem Fahrrad den Neuteichweg in Richtung Kromlauer Weg. Beim Durchfahren einer Pfütze verlor sie die Kontrolle über das Rad und stürzte. Dadurch geriet das Fahrrad in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Pkw.

Dessen Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind oder das Rad zu kümmern. Das Mädchen verletzte sich leicht, der Schaden am Fahrrad beziffert sich auf circa 50 Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Fahrzeug oder zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Weißwasser, telefonisch unter 03576 262-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (szo)

