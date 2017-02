Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfällen

Symbolbild. © dpa

Zittau/Ebersbach-Neugersdorf. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland sucht Zeugen zu zwei versuchten Raubüberfällen und einem Diebstahl, die sich am Dienstag in Zittau und Ebersbach ereignet haben. Das berichtete ein Polizeisprecher.

Demnach lauerten am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, zwei unbekannte Männer einer 43-jährigen Fußgängerin am Oskar-Auster-Weg in Zittau auf und drückten die Frau gegen eine Holzwand. Die Täter versuchten, ihr eine Tasche zu entreißen. Die beiden jungen Männer liefen ohne Beute davon, als sich ein unbekannter Radfahrer näherte. Die Überfallene trug leichte Verletzungen davon.

Gegen 13.15 Uhr versuchte auf der Marktstraße in Ebersbach ein unbekannter Mann, einer 42-jährigen Passantin das Mobiltelefon aus der Hand zu reißen. Die Frau rief laut um Hilfe und blieb unverletzt. Der Täter flüchtete ohne Beute. Sie beschrieb den Mann als dunkelhäutig, etwa 170 cm groß und circa 40 Jahre alt. Er trug zur Tatzeit eine graue Mütze und dunkle Leggins.

Wenige Minuten später hat ein unbekannter Mann an der Bushaltestelle an der Röntgenstraße in Ebersbach einer 15-Jährigen ihr Mobiltelefon entrissen. Der Täter flüchtete in Richtung Bahnhofstraße. Die Jugendliche blieb unverletzt und informierte über Dritte die Polizei.

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer die Überfälle beobachtet oder die unbekannten Täter gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Im ersten Fall aus Zittau wird insbesondere der Radfahrer als Zeuge gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Zittau-Oberland auch telefonisch unter 03583 620 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

