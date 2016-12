Polizei stellt zwei mutmaßliche Einbrecher Görlitz. Eine Streife des Polizeireviers Görlitz hat in der Nacht zu Dienstag im Stadtgebiet zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen. Die 27-jährige Frau und ihr sechs Jahre jüngerer Begleiter sollen an der Hugo-Keller-Straße in einen Keller eingebrochen sein. Bei einer zweiten Tat an einem benachbarten Haus scheiterten die beiden polnischen Staatsangehörigen. Auch an einem Gebäude am Grüner Graben fanden sich frische Einbruchspuren. Beide standen unter Drogeneinfluss und hatten Einbruchswerkzeug dabei, als die Streife sie erwischte. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz führt die weiteren Ermittlungen.

Einbrecher scheitern in Ostritz Ostritz. In der Zeit zwischen Donnerstag- und Montagnachmittag haben in Ostritz Unbekannte versucht, in einen Schuppen an der Von-Schmitt-Straße einzudringen. Entwendet wurde nichts. Die Täter hinterließen an der Tür einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Auch in der Julius-Rolle-Straße versuchten Unbekannte, zwischen Freitag und Sonntag, erfolglos in ein Gebäude einzudringen. Die Täter beschädigten die Tür des Hauses. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen für einen Fahrraddiebstahl Weißwasser. Unbekannte haben in Weißwasser an einem Einkaufszentrum an der Sachowawiese ein Fahrrad entwendet. Das schwarzlackierte Dirtbike der Marke Bergamont im Wert von etwa 1000 Euro war mit einer Spezialgabel und einer starken Bereifung ausgestattet. Es verschwand am Montagnachmittag. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Weißwasser hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Weißwasser (03576 2620) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Vermeintliche Einbrecher geben sich als Polizisten aus Markersdorf. Drei Holtendorfer Familien haben am Montagabend binnen weniger Minuten die Polizei gerufen. Alle Hinweisgeber berichteten, dass Unbekannte zuvor bei ihnen angerufen und sich als Kriminalbeamte ausgegeben hatten. Dabei sollen die Anrufer versucht haben, in Erfahrung zu bringen, ob Türen und Fenster abgeschlossen seien oder sich Schmuck und Bargeld im Haus befände. In allen Fällen haben die Holtendorfer goldrichtig reagiert und sind nicht auf den Überrumpelungsversuch hereingefallen. Sie legten auf und informierten die „richtige“ Polizei. Der Kriminaldienst des Görlitzer Reviers führt die weiteren Ermittlungen.

Autofahrerin mit 2,4 Promille landet an einem Briefkasten Görlitz. Im Ortsteil Klingewalde ist eine Autofahrerin mit ihrem ein Hyundai gegen einen Briefkasten geprallt. Andere Autofahrer hatten der Polizei am Montagabend bereits gemeldet, dass der SUV in Schlangenlinien die Rothenburger Straße befuhr. Eine Streife nahm den Unfall auf und bemerkte Alkoholgeruch in der Atemluft der 59-jährigen Fahrerin. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Die Beamten untersagten der Frau die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und behielten ihre Fahrerlaubnis ein. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Trunkenheitsfahrt befassen.