Polizei sucht Zeugen

Sebnitz. Die Polizei sucht zur Aufklärung eines Unfalls Augenzeugen. Am 16. Januar war gegen 14.30 Uhr ein Jugendlicher (15) von einem unbekannten Auto auf der Neustädter Straße gestreift worden. Der Junge lief auf der Fahrbahn, als ihm ein goldfarbener Pkw entgegenkam und mit dem Außenspiegel berührte. Der Fahrer hielt kurz an, entfernte sich danach aber vom Unfallort. Der Junge erlitt leichte Verletzungen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Wilsdruff. Einbrecher sind am Mittwochnachmittag im Wilsdruffer Ortsteil Braunsdorf in ein Einfamilienhaus eingestiegen. An dem Haus an der Ernst-Thälmann-Straße hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. Dort suchten die Einbrecher nach Wertsachen und stahlen nach einer ersten Einschätzung Schmuck. Abschließende Schadensangaben stehen noch aus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.