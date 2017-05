Polizei sucht weiter nach Riesaer Vandalen Brandstiftungen und Sachbeschädigungen hielten die Behörden zuletzt in Atem. Die Suche nach Verdächtigen aber gestaltet sich schwierig.

Am 30. April brannte ein Container an einem Einkaufsmarkt. Das war nicht der einzige an diesem Tag. © Eric Weser

Die Polizei sucht weiter nach dem oder den Tätern, die in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai über das Stadtgebiet verteilt mehr als ein halbes Dutzend Papiercontainer angezündet haben. „Bis dato konnten noch keine Tatverdächtigen ausgemacht werden“, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mit. Die Ermittlungen würden aber fortgesetzt. Ob sie letztlich zum Erfolg führen werden, steht auf einem anderen Blatt. Die Spurenlage sei in solchen Fällen meist schwierig, wie eine Polizeisprecherin bereits Anfang Mai mitteilte. Von angezündeten Tonnen bleibe oft nur ein geschmolzener Klumpen übrig. Deshalb sei man besonders stark auf Zeugenaussagen angewiesen.

Auch im jüngsten Fall von schwerer Sachbeschädigung sucht die Polizei noch nach Tatverdächtigen. In der Nacht zum Donnerstag hatten Unbekannte in Riesa die Verglasung an mehreren Buswartehäuschen zerstört. (SZ/veb/stl)

Zeugenhinweise zu den Vorfällen nimmt das Polizeirevier Riesa oder die Polizeidirektion Dresden unter Telefon: 0351 4832233 entgegen.

