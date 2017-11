Polizei sucht vermisste Seniorin

Sebnitz. In der Nacht zu Donnerstag ist in Sebnitz ein Motorroller verschwunden. Das Zweirad der Marke Honda wurde von einem Grundstück an der Kreuzstraße gestohlen. Der Wert des Krads beträgt etwa 750 Euro.

Einbruch in Gaststätte

Freital. Diebe waren Mittwochnacht in Freital auf Beutezug. Sie brachen in eine Gaststätte an der Dresdner Straße in Potschappel ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchstöberten anschließend die Räume. Sie stahlen mindestens ein Radio. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 400 Euro.