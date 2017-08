Polizei sucht vermisste Seniorin Die Frau ist am Montag aus einem Freitaler Seniorenheim verschwunden.

Diese Frau wird vermisst.

Die Polizei sucht nach der vermissten Inge B. aus einem Seniorenheim an der Somsdorfer Straße in Freital. Die 87-jährige Frau wurde am Montagmittag letztmalig in dem Heim gesehen und ist seitdem verschwunden. Für die Suche wurde am Dienstagvormittag auch ein Hubschrauber eingesetzt. Er stand minutenlang über dem Gebiet rund um den Weißeritzpark. Mögliche Anlaufpunkte wurden von den Beamten geprüft. Dabei kam auch ein Fährtenhund zum Einsatz. Dieser lief durch den Rabenauer Grund bis zur Rabenauer Mühle. An der Bahn verlor sich die Spur. Die Frau konnte nicht ausfindig gemacht werden. Sie ist orientierungslos.

Das scheinbare Alter der Gesuchten liegt bei 80 bis 85 Jahren. Sie ist 1,58 Meter groß, schlank und hat braunes kurzes Haar. Bekleidet ist sie mit einer dunklen, langen Hose, einem weinrot-weiß gestreiften T-Shirt und hellen Sandalen. Die Vermisste ist mit ihrem Rollator unterwegs, an dem sich auch ihr Name befindet. (SZ)

Hinweise an die Polizei unter 0351 4832233.

