Polizei sucht vermisste Freitalerin Die 15-Jährige ist schon seit 9. Januar nicht mehr zu Hause gewesen. Nun erstatteten die Eltern Anzeige.

Elisabeth M. aus Freital wird vermisst. © Foto: Polizei

Freital. Die Polizei sucht nach der vermissten 15-jährigen Elisabeth M. aus Freital. Das Mädchen verließ am 9. Januar die elterliche Wohnung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Am 17. Januar erstatteten die Eltern Vermisstenanzeige bei der Polizei. Mögliche Anlaufpunkte der Jugendlichen wurden zwischenzeitlich geprüft. Bislang konnte die Vermisste nicht ausfindig gemacht werden. Hinweisen zufolge könnte sie sich in Dresden aufhalten, so die Polizei. Elisabeth hat ein scheinbares Alter von 17 bis 18 Jahren, ist 170 cm groß und schlank.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und fragt: Wer hat die Vermisste gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 482233 entgegen. (szo)

zur Startseite