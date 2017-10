Polizei sucht vermisste 14-Jährige Die Teenagerin verschwand vor über einem Monat aus einer Einrichtung in Mittweida. Sie hält sich möglicherweise im Raum Frankenberg, Mittweida oder Chemnitz auf.

Tiara C. wird seit dem 18. September vermisst. © Polizeidirektion Chemnitz

Seit dem 18. September wird die 14-jährige Tiara C. vermisst. Die Teenagerin verließ an diesem Tag eine Einrichtung in Mittweida und ist seitdem verschwunden. Sie wurde letztmalig in der Hainichener Straße gesehen.

Das Mädchen stammt aus dem Landkreis Nordsachsen. Seit dem Verschwinden wurden verschiedene Anlaufpunkte im Bereich der Polizeidirektionen Chemnitz überprüft und mögliche Zeugen befragt, doch dies führte bislang nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich im Raum Frankenberg, Mittweida oder Chemnitz aufhalten könnte.

Anhaltspunkte dafür, dass der 14-Jährigen etwas zugestoßen sein könnte, gibt es bis zum heutigen Tag nicht. Die Teenagerin ist nicht das erste Mal verschwunden.

Tiara C. ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hatte zuletzt bunt gefärbte Haare. Am Tage ihres Verschwindens war sie mit einer dunklen Jeans und einem dunklen T-Shirt bekleidet.

Wer die Jugendliche gesehen hat oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter 03727/9800 beim Polizeirevier Mittweida zu melden. Hinweise zur vermissten Teenagerin nimmt aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (DA)

