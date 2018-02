Polizei sucht ungepflegten Rüpel

Am vergangenen Wochenende zerstörten Einbrecher das Schloss der Zugangstür eines Bürogebäudes an der Buchenstraße und stahlen verschiedene Computer- und Filmtechnik im Gesamtwert von mehr als 27000 Euro sowie rund 200 Euro Bargeld. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.

Trickbetrüger erbeutete 1000 Euro

12.02.2018, 10 Uhr / Dresden-Tolkewitz

Ein Trickbetrüger sprach am Montagmorgen einen 87-jährigen Senior im Bereich der Schlottwitzer Straße an und gab sich als ehemaliger Arbeitskollege aus. In der Folge verwickelte er den älteren Herren in ein Gespräch und bat um 3000 Euro für eine Reise in die Schweiz.

Letztlich nahm der Dresdner den Unbekannten mit in seine Wohnung und gab ihm 1000 Euro. Als Sicherheit erhielt er von ihm drei vermeintlich hochwertige Lederjacken. Der Unbekannte verschwand kurz darauf mit dem Geld. Bei den Jacken handelt es sich um einfachste Kunstlederjacken, die keinesfalls einen Gegenwert zu den 1000 Euro darstellen.