Polizei sucht Unfallzeugen in Weißwasser Eine Volvo-Fahrerin soll auf einem Parkplatz in Weißwasser gegen ein anderes Auto gefahren sein. Jugendliche haben sie angeblich gestoppt.

Symbolbild Polizei © dpa

Weißwasser. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der am Sonntag, dem 5. März 2017, gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Muskauer Straße in Weißwasser geschehen ist. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, touchierte ein grauer Volvo-Kombi einen silberfarbenen Ford Fiesta. Die 58-jährige Volvo-Fahrerin wollte den Angaben nach den Unfallort pflichtwidrig verlassen, soll aber vor Ort von mehreren Jugendlichen darauf angesprochen worden sein und gab ihre Personalien schließlich bekannt.

Die Polizei erfuhr erst am Folgetag von dem Sachverhalt und hat Ermittlungen zum Verdacht der Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Zusammenstoß gesehen haben - insbesondere die Jugendlichen oder jungen Männer, die die Volvo-Fahrerin gestoppt haben sollen. Sachdienliche Hinweise nehmen das Polizeirevier Weißwasser unter 03576 2620 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

