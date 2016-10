Polizei sucht Unfallflüchtige Ein unbekanntes Fahrzeug hat in Weißwasser einen Mazda beschädigt. Nun sind Zeugen gefragt.

Symbolbild. © dpa

Weißwasser. Ein Verkehrsunfall ist amm Montagvormittag an der Saschowawiese in Weißwasser passiert. Gegen 10 Uhr parkte eine 60-Jährige ihren silberfarbenen Mazda 3 auf einem Parkplatz an der Berliner Straße. Wenig später stellte sie den Wagen auf einen Parkplatz an der Saschowawiese ab, wie die Polizei berichtet. Gegen Mittag bemerkte die Dame dann, dass der vordere, linke Kotflügel ihres Mazda beschädigt ist. Sie informierte deshalb die Polizei. Den Sachschaden bezifferte die Eigentümerin auf etwa 1500 Euro. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallfahrer machen können, sollen sich im Polizeirevier Weißwasser (03576260) melden. (szo/tc)

zur Startseite