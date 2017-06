Polizei sucht Taxiräuber Nach dem Überfall auf einen Taxifahrer in Riesa gibt es jetzt zwar eine Personenbeschreibung – noch ist der Täter allerdings unbekannt.

Nachdem ein Taxifahrer in der Nacht zum Sonntag in Riesa angegriffen wurde, sucht die Polizei noch immer nach dem Täter. Das Opfer beschreibt den Unbekannten als etwa 30 Jahre alt, groß und schlank. Bei dem Angriff habe er eine blaue Jeans, ein graues Shirt mit Kapuze und ein rotes Basecap getragen.

Der Mann hatte den 41-jährigen Fahrer scheinbar grundlos und ohne Vorankündigung auf der Brauhausstraße angegriffen, nachdem zu dem Standort telefonisch ein Taxi gerufen wurde. Dort schlug der Täter mit einem vollen Bierglas die Frontscheibe des Autos ein, traktierte den Taxifahrer mit Schlägen und Tritten und warf das Bierglas nach ihm. Aus dem Taxi stahl er das Handy des Fahrers und flüchtete. Der Fahrer wurde leicht verletzt, musste allerdings ärztlich nicht behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes. Ob der Anrufer auch der Täter war, sei allerdings noch nicht klar.

Abgesehen von Notfallknöpfen, die bereits in vielen Fahrzeugen installiert sind, können sich die Fahrer jedoch kaum effektiv vor solchen Vorfällen schützen, so eine Polizeisprecherin. Zumal es in diesem Fall keinerlei Anzeichen für ein gewalttätiges Verhalten gegeben habe. Wichtig sei, das eigene Leben und die Gesundheit zu schützen und Geld oder Wertgegenstände auf Verlangen auszuhändigen.

