Polizei sucht Täter nach Anschlag auf Viehtransport

Schweinezüchter Christian Ahrens lässt seine Tiere regelmäßig von einem Transporter abholen. Im Oktober gab es einen Anschlag auf so einen Viehtransport. © Archivfoto: Steffen Unger

Die beiden Männer haben bislang vergeblich gehofft. Nach einem lebensgefährlichen Anschlag auf einen Viehtransporter in Schmiedefeld hatten Lkw-Fahrer Ulrich Heinen und Schweinezüchter Christian Ahrens 1 000 Euro Belohnung für Zeugenhinweise ausgesetzt. Doch bis jetzt sei der Täter nicht gefasst, wie Christian Ahrens aus Schmiedefeld auf Anfrage sagt. Die Ermittlungen dauern an, hieß es bei der Polizeidirektion Görlitz. Bis heute hätten sich keine möglichen Zeugen bei der Polizei gemeldet, so ein Sprecher.

Transportunternehmer Ulrich Heinen, der auf Viehtransporte spezialisiert ist, fährt seit 18 Jahren Ferkel von Christian Ahrens in eine Aufzucht nach Niedersachsen. In der Nacht auf den 20. Oktober hatten ein oder mehrere Täter alle zehn Radmuttern eines Hinterrades seines 40-Tonners gelockert. Der Lkw war daraufhin mit ihm, seiner Frau und fast 600 Ferkeln an Bord auf der A4 bei Nossen verunglückt. Beide Reifen hatten sich gelöst.

Nur dank seiner langjährigen Routine am Steuer konnte Ulrich Heinen den Lkw unter Kontrolle und zum Stehen bringen. Er, seine Frau und sämtliche Tiere blieben unverletzt. „Ich befürchte aber, dass der Täter nicht gefasst wird“, sagt Landwirt Christian Ahrens. Er will weitere Anschläge nun vermeiden und überwacht seinen abgelegenen Hof mit Kamera. Um sich vor Unfällen zu schützen, markieren die Fahrer der Viehtransporte ihre Radmuttern farbig, um eventuelle Manipulationen sofort zu erkennen.

Die Täter hatten mit dem Anschlag in Kauf genommen, dass die Insassen des Lkw und andere Verkehrsteilnehmer zu Schaden kommen. Die Polizei ermittelt weiterhin wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (cm)

