Polizei sucht Straßenbahn-Schläger

Das Duo im Portrait gut getroffen von der Überwachungskamera der Straßenbahn. © Polizei DD Das Duo im Portrait gut getroffen von der Überwachungskamera der Straßenbahn.

Die beiden gesuchten Männer am besagten Samstagabend im Mai 2017.

Dresden. Die Polizei fahndet öffentlich nach zwei jungen Männern, die Anfang Mai vergangenen Jahres zwei 17-jährige Jugendliche in einer Straßenbahn attackierten. Die beiden späteren Opfer waren an einem Samstagabend gegen 21.15 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 11 von Bühlau in Richtung Zschertnitz unterwegs. Die zwei Gesuchten befanden sich ebenfalls in der Bahn, wie die Polizei mitteilt.

Kurz nach der Abfahrt an der Haltestelle Ullersdorfer Platz gingen die Männer zu den Jugendlichen und schlugen und traten diese. Die 17-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnten die Angreifer nicht identifiziert werden.

Daher sucht die Polizei nun mit Bildern der Überwachungskamera der Straßenbahn nach den beiden Tätern. Wer die beiden abgebildeten Männer kennt oder Angaben machen kann zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort, soll sich telefonisch bei der Polizei melden unter (0351) 483 22 33. (szo)

