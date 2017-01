Polizei sucht Spiegeltreter

Gegen Auto gerutscht

Radebeul. Ein typischer Glätteunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Karl-Liebknecht-Straße. Der 42 Jahre alte Fahrer eines Skoda Octavia war in Richtung Gradsteg unterwegs. Dabei rutschte er auf der winterglatten Straße gegen einen geparkten Honda Jazz. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2000 Euro.