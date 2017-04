Polizei sucht Rowdy von der A4

Dem Fahrer eines grauen Fiat Punto ging es am Samstag offenbar nicht schnell genug. Auf dem zweispurigen Autobahnabschnitt zwischen Ottendof-Okrilla und Dresden-Flughafen, wo ohnehin nur Tempo 120 erlaubt ist, versuchte er zwei sich überholende Fahrzeuge mittig zu überholen.



Da dies nicht gelang, scherte der Punto auf die Standspur aus und setzte zu einem rasanten Manöver an. Der Kleinwagen überholte mehrere Fahrzeuge, wechselte anschließend wieder auf die Fahrbahn und raste im Zickzack durch den Verkehr. Mehrere Autofahrer mussten wegen der chaotischen Fahrweise Gefahrenbremsungen durchführen, um Unfälle zu vermeiden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Sonntag.



Der Fiat verließ an der Anschlussstelle Flughafen die Autobahn und fuhr danach mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Boxdorf davon. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr am Samstagnachmittag. (fsc)



Wer Angaben zum Fahrzeug, dem Fahrer oder zu anderen Auffälligkeiten in diesem Zusammenhang machen kann, wird gebeten, sich bei der Dresdner Autobahnpolizei zu melden. Rufnummer: 0351 795 830

Aus dem Dresdner Polizeibericht zurück 1 von 6 weiter Unfall mit knapp 2 Promille Zeit: 31.03.2017, gegen 21:20 Uhr

Ort: Dresden, Omsewitzer Ring Erst beim Parken passiert das Missgeschick: Die stark betrunkene Fahrerin eines Peugeot stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen hinter ihr stehenden Mazda. Die Atemalkoholmessung ergab schließlich einen Wert von 1,96 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. Raub in der Neustadt Zeit: 01.04.2017, gegen 05:25 Uhr

Ort: Dresden, Katharinenstraße Ecke Alaunstraße Zwei Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen einen 25-Jährigen angehalten und ihm anschließend eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Das Opfer ging zu Boden, die Täter stahlen anschließend dessen Handy sowie 50 Euro Bargeld. Der 25-jährige wurde leicht verletzt. Die beiden Täter konnten entkommen. Einbruch in Drogerie – Täter gestellt Zeit: 01.04.2017, 14:40 Uhr

Ort: Dresden, Bautzner Landstraße Ein zunächst unbekannter Täter hebelte am Samstagnachmittag die Tür einer Drogerie auf, drang ein und entwendete vier Flaschen Parfüm sowie eine Mobiltelefonattrappe im Gesamtwert von rund 500 Euro. Auf Grund von Zeugenhinweisen konnte der Täter, ein 28-jähriger Deutscher, jedoch noch in Tatortnähe gestellt werden. Das Diebesgut trug er noch bei sich. Er verursachte rund 150 Euro Sachschaden. Besonders schwerer Diebstahl eines Kleinkraftrades – Täter gestellt Zeit: 01.04.2017, zwischen 23:45 Uhr und 23:50 Uhr

Ort: Dresden, Alte Meißner Landstraße Zwei zunächst unbekannte Täter entwendeten eine durch Ketten gesichertes und nicht betriebsbereite Simson. Nach einem Zeugenhinweis konnten die Täter, zwei 17-Jährige Deutsche, noch im Tatortbereich festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde wieder an seinen Besitzer übergeben. Wohnungseinbruch an der Grumbacher Straße Zeit: 01.04.2017, 15:15 Uhr bis 19:10 Uhr

Ort: Dresden, Grumbacher Straße Unbekannte haben beim Einbruch in ein Mehrfamilienhaus einen Laptop sowie eine Playstation im Gesamtwert von rund 1000 Euro gestohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von weiteren 300 Euro. Renault Clio gestohlen Zeit: 01.04.2017, 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Ort: Dresden, Waisenhausstraße An der Waisenhausstraße wurde ein Renault Clio gestohlen. Das ein Jahr alte Fahrzeug hat einen Wert von rund 15000 Euro.

