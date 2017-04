Polizei sucht Quad-Besitzer

BVB-Fan mit selbst gemachten Kennzeichen unterwegs Kodersdorf. Die Liebe zum Fußball und im konkreten Fall zu Borussia Dortmund hat sich ein 31-Jähriger aus Iserlohn auch auf die Kennzeichentafeln seines Pkw geschrieben. Als Bundespolizisten am Sonntagmittag an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf einen Audi A4 aus dem Märkischen Kreis in Lüdenscheid (NRW) kontrollierten, staunten sie beim Betrachten der amtlichen Kennzeichen nicht schlecht. Anstelle der Zulassungsplaketten befand sich auf der vorderen und hinteren Kennzeichentafel jeweils ein runder Stempel mit der Aufschrift „BVB 09“. Auch die blauen Streifen auf der linken Seite der EU-Kennzeichen hatten ihre Farbe gewechselt und waren nun schwarz. Schließlich ist auch die „TÜV-Plakette“ nachgemacht worden. Auf den Vorwurf der Urkundenfälschung holte der Fahrzeughalter plötzlich das originale hintere Kennzeichenschild aus dem Kofferraum. Weil dieses hintere Schild verdreckt und das vordere Schild infolge eines Unfalles unbrauchbar geworden war, hatte er sich tatsächlich für seine eigenen Kreationen entschieden und diese an den Audi geschraubt, so der 31-Jährige. Das Auto war ordnungsgemäß zugelassen versichert. Auch die HU war gültig. Mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung im Gepäck und amtlich erteiltem Kennzeichen am Audi-Heck, setzte der BVB-Fan seine Reise später fort.

Lkw landet am Firmentor Weißwasser. In Weißwasser ist ein Mann mit einem Lkw gegen ein Firmentor gefahren. Der 61-Jährige befuhr in der Nacht zu Sonntag mit seinem Lkw die Industriestraße West und wollte auf ein Betriebsgelände abbiegen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Laterne sowie gegen das Einfahrtstor der Firma. Während der Unfallaufnahme stellten Beamte des örtlichen Polizeireviers Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,24 Promille. Die Polizisten begleiteten den 61-jährigen Deutschen zur Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3000 Euro. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Gefährdung des Straßenverkehrs befassen.

Kellertür zum Kino brennt Görlitz. Am Montagmorgen hat es im Hinterhof des Filmpalast-Theaters Görlitz an der Jakobstraße gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilt, habe ein Mitarbeiter des Kinos versucht, mit einem Brenner Unkraut zu vernichten. Nach Informationen der Berufsfeuerwehr Görlitz ist dabei gegen 8.40 Uhr der Wetterschutz aus Plaste einer Kellertür zum Kinogebäude in Brand geraten. „Ein Mitarbeiter des Kinos konnte das Feuer löschen. Wir waren nur zur Nachsorge vor Ort“, so Hauptbrandmeister André Tautz, Einsatzleiter am Montagmorgen. Der Polizeisprecher beziffert den Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Mit der fahrlässigen Brandstiftung wird sich nunmehr die Kriminalpolizei beschäftigen.

Diebe stehlen verschiedene Werkzeuge Löbau. Unbekannte haben in Löbau an der Handwerkerstraße einen abgestellten Kleintransporter aufgebrochen. Von der Ladefläche des Mercedes verschwanden in der Nacht zu Sonntag diverse Werkzeuge und elektrische Arbeitsgeräte des Handwerkers im Gesamtwert von etwa 1300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Autos mit Eiern und Mehl beschmiert Zittau. In Zittau haben Unbekannte zwei Autos mit Eiern und Mehl beschmiert. Die Täter hatten am Sonntagvormittag an der Lückendorfer Straße die Wagen eines 21-Jährigen und seiner 20-jährigen Partnerin mit den Backzutaten verunziert. Sachschaden ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht eingetreten, daher bestand für die Polizei vorerst kein Grund, weiter tätig zu werden. Laut Aussage des 21-Jährigen war womöglich ein Streit mit seiner ehemaligen Partnerin Auslöser für die Tat. Bleibt zu hoffen, dass die Beteiligten ihren Konflikt nun beilegen können.

Ladendieb wehrt sich gegen Festnahme Görlitz. Während der Festnahme hat ein mutmaßlicher Ladendieb in Görlitz Widerstand geleistet. Die Beamten mussten den Mann daraufhin am Sonnabend festhalten und ihm die Handfessel anlegen. Gegen 10 Uhr war eine verdeckt eingesetzte Streife der Bundespolizei in der Berliner Straße auf den bereits polizeilich bekannten 20-Jährigen aufmerksam geworden. Dieser hatte, offenbar ohne es zu bemerken, vor den Augen der Ordnungshüter zwei Damenhosen von einem Kleiderständer genommen. Mit den unbezahlten Hosen im Arm wurde er anschließend gestellt. Bevor der Verdächtige später aus dem Bundespolizeirevier entlassen wurde, fand sich bei ihm ein Preisetikett, welches sich vorerst nicht zuordnen ließ. Erst nach der späteren Übergabe der gestohlenen Ware konnte diese Frage beantwortet werden. Demnach gehörte das Etikett zu einem Rucksack, welcher am Vortag aus einem benachbarten Geschäft entwendet wurde. Damit aber nicht genug geht auf das Konto des polnischen Mannes auch eine Jacke, die gleichfalls am Freitag aus einem Supermarkt in der Nähe des Postplatzes verschwand. In diesem Fall konnten eine Mitarbeiterin und ein Ladendetektiv zur Identifizierung des Diebes beitragen. Neben drei Anzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls kommt nun auch eine Anzeige wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte hinzu.

Werkzeuge aus Werkstatt gestohlen Olbersdorf. Unbekannte sind in Olbersdorf in eine Werkstatt an der August-Bebel-Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten in der Nacht zu Sonntag eine Handkreissäge, einen Rotationsschleifer, eine Kettensäge sowie einen Akkuhandsauger im Gesamtwert von etwa 1200 Euro. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gesuchte Männer können Haftstrafe abwenden Zittau/Mittelherwigsdorf. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach haben zwei Haftbefehle vollstreckt. In Mittelherwigsdorf wurde am Freitag einem 47-jährigem Mann der Haftbefehl des Amtsgerichtes Zittau eröffnet. Da er zweimal eine Geldbuße nicht bezahlte, drohten ihm nun fünf Tage Erzwingungshaft. Nur durch die Zahlung der vollständigen Haftersatzstrafe in Höhe von 369,24 EUR konnte ihm das Gefängnis erspart bleiben. Einem 30-jährigen Mann aus Zittau drohte zwar nur ein Tag Haft wegen einer nicht bezahlten Geldbuße in Höhe von 100 Euro, aber auch er konnte schließlich die Haftersatzstrafe von 155,50 Euro aufbringen und musste nicht ins Gefängnis. Die Vorgänge wurden dem Polizeirevier Zittau übergeben.

Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer Weißwasser. Polizisten haben in Weißwasser einen Autofahrer mit Crystal erwischt. Bei der Kontrolle des Opels und seines Fahrers am Sonntagnachmittag auf der Berliner Straße stand der 37-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogentest verriet den Konsum von Amphetaminen. Zudem fanden die Beamten eine geringe Menge Crystal bei dem 37-jährigen Deutschen. Die Polizisten begleiteten ihn zur Blutentnahme. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.