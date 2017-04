Polizei sucht nach vermisstem Senior Heinz-Lutz May aus Spremberg ist demenzkrank, insulinpflichtig und seit Dienstagabend verschwunden. Nun soll die Bevölkerung beim Auffinden des Mannes helfen.

Seit Dienstagabend gegen 22:30 Uhr wird der stark demenzkranke und insulinpflichtige, 80 Jahre alte Heinz-Lutz May aus Spremberg gesucht. Darüber informiert Torsten Wendt von der Polizeidirektion Süd aus Brandenburg. Der Rentner ist etwa 1,67 Meter groß, schlank, er trägt kurze graubraune Haare. Er läuft nach Aussage des Polizeisprechers in leicht nach vorn gebeugter Haltung und reagiert selten auf Ansprache. Er ist mit einem dunklen Pullover, einem blau-weiß gestreiften T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Außer braunen Socken trägt der Mann keine Schuhe an den Füßen.

Wer den Mann seit Dienstag gesehen hat und Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthalt geben kann, soll sich an das Polizeirevier in Spremberg unter 03563560 oder jede andere Dienststelle wenden. Das geht auch online unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben. (szo/tc)

