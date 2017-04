Polizei sucht nach Patienten Thomas Geißler aus Ebersbach-Neugersdorf war zur stationären Behandlung in einem Dresdner Krankenhaus. Von dort ist er verschwunden. Nun soll die Bevölkerung helfen.

Das ist der gesuchte Thomas Geißler. © Polizei

Die Dresdner Polizei sucht nach Thomas Geißler. Der 32-Jährige befand sich zur stationären Behandlung im Krankenhaus Neustadt an der Industriestraße in Dresden. „Heute Vormittag hat er dieses mit unbekanntem Ziel verlassen“, teilt Thomas Geithner von der Polizeidirektion Dresden mit. Der Mann sei dringend auf Medikamente angewiesen und mache einen verwirrten Eindruck. „Suchmaßnahmen nach dem Vermissten blieben bislang ohne Erfolg“, so der Sprecher.

Thomas Geißler stammt ursprünglich aus Ebersbach-Neugersdorf, ist etwa 1,80 Meter groß, von hagerer Gestalt und hat eine Glatze. Bekleidet ist er mit einer dunklen Jacke, einer Jogginghose sowie einer dunklen Stoffmütze. „Möglicherweise trägt der Mann noch einen Venenkatheter am Hals“, so Geithner. Wer den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen hat und Angaben zu seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen kann, soll sich an die Polizeidirektion Dresden unter 03514832233 melden. (szo/tc)

