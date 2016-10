Polizei sucht nach Horror-Clown Maskierte, die arglose Passanten erschrecken – seit einigen Tagen gibt es immer neue Meldungen. Jetzt ermitteln die Beamten auch wegen eines Vorfalls in Bautzen.

Die Polizei sucht nach einem Horror-Clown, der in Bautzen einen jungen Mann gejagt haben soll. © dpa

Ganz Deutschland spricht über die miesen Attacken der gruseligen Horror-Clowns – jetzt soll auch in Bautzen ein Maskierter einen jungen Mann gejagt haben. Wie die Polizei mitteilt, habe ein 28-Jähriger am Donnerstagabend den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass er auf dem Weg zwischen der Fichtestraße und dem Stadtteil Gesundbrunnen von einem maskierten Clown verfolgt worden sei. Den Angaben zufolge wäre der mit einer Axt in der Hand plötzlich aus einem Gebüsch gesprungen.

Die Polizei schickte daraufhin eine Streife los, die Beamten konnten vor Ort allerdings niemanden entdecken. Dafür hat sich nun die Kriminalpolizei eingeschaltet und die Ermittlungen zum Verdacht der Bedrohung aufgenommen, heißt es.

In den vergangenen Tagen waren in Deutschland vermehrt Fälle bekannt geworden, in denen als fiese Clowns verkleidete Chaoten Passanten erschreckt, teils sogar bedroht und verfolgt hätten. In Leipzig war eine 37-Jährige auf ihrem Fahrrad von zwei Angreifern gejagt worden. In Stendal hatte sich ein Clown mit einem Plakat mit dem Satz „Ihr werdet alle sterben“ vor eine Grundschule gestellt. Bei einem Überfall auf einen Pizzadienst war in Potsdam neulich sogar ein Mitarbeiter durch eine Art Elektro-Schocker verletzt worden.

Die Polizeigewerkschaft geht indes davon aus, dass der aus den USA nach Europa herübergeschwappte Trend sich zu Halloween noch verstärken könnte. Der Chef der Gewerkschaft, Rainer Wendt, rät allen Betroffenen derartiger Überfälle, umgehend Anzeige zu erstatten. (SZ/sko)

