Polizei sucht Moped-Dieb Ein Mann hat auf dem Lidl-Parkplatz an der Kantstraße in Zittau eine Simson gestohlen. Jetzt sind Zeugen gefragt.

So sieht der Mann aus, der in Zittau eine grüne Simson S 70 gestohlen hat.

Die Kriminalpolizei fahndet mit einem Phantombild nach einem unbekannten jungen Mann. Der gezeigte Tatverdächtige hat am Donnerstag, den 8. September 2016, auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Kantstraße in Zittau eine grüne Simson S70 gestohlen. Die Tat geschah gegen 13 Uhr. „Ein kurzhaariger, blonder Mann hatte sich ohne Helm auf das Krad gesetzt und war davongefahren“, teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Eine Zeugin beschrieb ihn als etwa 25 Jahre alt.

Das Moped mit dem Kennzeichen ZI-SH 68 trug die Rahmennummer 5405503. Es besaß neue, verchromte Federbeine sowie einen neuen Auspuff. Die beiden Seitendeckel waren mit Chrome-Aufklebern verziert. Die grüne S70 verfügte zudem über eine gesteppte Sitzbank und Panoramaspiegel. Der 47-jährige Eigentümer bezifferte den Wert des Mopeds auf rund 2000 Euro.

Anhand der bislang vorliegenden Informationen konnte ein Phantombild des Tatverdächtigen erstellt werden. Mit diesem fahndet die Kriminalpolizei öffentlich nach dem Dieb. Wer die Tat beobachtet hat, den abgebildeten Mann wieder erkennt und weiß, wo sich die gestohlene S70 derzeit befindet, soll sich an das Polizeirevier Zittau-Oberland (03583620) sowie jede andere Dienststelle wenden. (szo/tc)

