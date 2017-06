Polizei sucht lilafarbenen VW Golf Ein Golf Variant wird im Raum Zittau häufig gesehen, wenn Kriminelle zuschlagen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Symbolfoto © dpa

Mittelherwigsdorf. Ein Mann hat am frühen Donnerstagmorgen die Polizei alarmiert. Er hatte zuvor zwei Männer angesprochen, die an der Straße Kleine Seite in Mittelherwigsdorf an einem Motorrad hantierten. Die Männer ließen daraufhin von dem Krad ab und flüchteten mit einem lilafarbenen VW Golf Variant flüchteten. An dem Krad entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Polizeibericht vom 15. Juni zurück 1 von 5 weiter Cliptütchen sichergestellt Görlitz. Eine Polizeistreife hat am Donnerstag, gegen 2.10 Uhr, auf dem Marienplatz eine 19-Jährige kontrolliert. Während der Überprüfung fanden die Beamten ein Cliptütchen mit rund drei Gramm Amphetamin in den Sachen der Frau. Die Polizisten stellten die Betäubungsmittel sicher und fertigten eine Anzeige zu dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo) Audi A 4 Avant entwendet Boxberg. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen auf der Friedensstraße in Boxberg abgestellten schwarzen Audi A 4 Avant entwendet. Der etwa fünf Jahre alte Wagen mit den amtlichen Kennzeichen NOL X 200 hat nach Angaben seines Eigentümers einen Wert von rund 12000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Audi wird international gefahndet. (szo) Gestohlenes Fahrrad sichergestellt Zittau. Polizisten haben am Mittwoch einen 50-jährigen Mann in Zittau kontrolliert. Da der Deutsche bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, überprüften die Beamten auch die mitgeführten Sachen des Mannes. Es stellte sich heraus, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet war. Das Fahrrad wurde sichergestellt und an Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland übergeben. Der Mann wurde belehrt und ihm wurde der Tatvorwurf des Verdachts der Hehlerei eröffnet. (szo) Strafanzeige wegen nicht zugelassenem Pfefferspray Zittau. Bundespolizisten haben am Mittwoch auf der B 178n in Zittau einen 33-jährigen polnischen Autofahrer angehalten und kontrolliert. In der Fahrertür seines Fahrzeuges stellten die Beamten Pfefferspray ohne Zulassungszeichen fest. Aufgrund des Verdachts einer Straftat nach dem Waffengesetz wurde der Mann belehrt und der Tatvorwurf in polnischer Sprache eröffnet. Das Reizstoffsprühgerät wurde sichergestellt. (szo) Mann muss für 40 Tage ins Gefängnis Zittau. Als Bundespolizisten am Donnerstag in Zittau einen aus Polen kommenden 34-jährigen Deutschen kontrollierten, stellten sie fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Der Mann war wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 1200 Euro oder 40 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Da er den ausstehenden Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde er in das Gefängnis in Görlitz eingeliefert. (szo)

Der beschriebene Wagen ist im Raum Zittau in der Vergangenheit im Zusammenhang mit verschiedenen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Die Kriminalpolizei führt hierzu umfangreiche Ermittlungen. Zeugen, die das Fahrzeug in Zittau und Umgebung sehen, werden gebeten, sich im Polizeirevier Zittau-Oberland unter 03583 620 oder jeder anderen Dienststelle zu melden. (szo)

zur Startseite