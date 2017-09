Polizei sucht Lampendiebe Von der Tauchritzer Straße am Berzdorfer See sind 18 Lampen verschwunden. Nun soll die Bevölkerung bei der Suche nach den Tätern helfen.

Kopflos, so stehen die Lampen an der neuen Tauchritzer Straße jetzt da. © Gemeinde

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den 18 gestohlenen Straßenlampen an der neuen Tauchritzer Straße am Berzdorfer See aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder verdächtige Personen am Tatort gesehen haben, werden gebeten, sich unter 03581468100 bei der Polizeidirektion Görlitz zu melden. Die 18 LED-Lampenaufsätze auf der neuen Tauchritzer Straße wurden im Zeitraum zwischen dem 17. und dem 21. September gestohlen. Sie hingen sechs Meter hoch, nur die Lampenmasten blieben zurück. (SZ)

