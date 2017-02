Polizei sucht Klingeltableau-Diebe Unbekannte haben versucht, am Wochenende eine Anlage von einem Wohnhaus in Görlitz zu stehlen. Insgesamt werden 20 derartige Fälle untersucht.

Schilder auf der Berliner Straße. Foto: Pawel Sosnowski Foto: Pawel Sosnowski / Pawel Sosnowski/80studio.net / Pawel Sosnowski/80studio.net © Pawel Sosnowski/80studio.net

Unbekannte Täter haben am vergangenen Sonntag versucht, ein Klingeltableau von einem Wohnhaus an der Gartenstraße in Görlitz zu entwenden. Die Polizeidirektion Görlitz berichtet bereits darüber. Die Täter seien offenbar gestört worden, teilt Tobias Sprunk mit. „Sie kamen nur dazu, die Schrauben des Tableaus zu lösen“, so der Polizeisprecher. Der Schaden beträgt etwa 50 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz leitet die Ermittlungen.

Insgesamt werden etwa 20 derartige Fälle untersucht, die sich in den vergangenen Wochen in Görlitz ereigneten. Die Kriminalisten sind auf der Suche nach Zeugen: Wer am Sonntag, wahrscheinlich am frühen Abend, beobachtet hat, wie sich jemand am Klingeltableau am Wohnhaus Gartenstraße 19 zu schaffen machten oder verdächtige Personen am Wohnhaus oder der unmittelbarer Umgebung sah, soll sich an das Polizeirevier Görlitz (035816500) wenden. (szo/tc)

zur Startseite