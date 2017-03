Polizei sucht Jugendliche Seit dem 6. März ist eine 15-Jährige aus Mittweida verschwunden. Jetzt wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit.

Sophia-Jay G. wird seit Montag vermisst.

Am Tag ihres Verschwindens trug sie unter anderem diesen schwarzen Pullover mit dem Aufdruck „Grenzgänger“ und ein weißes Nike-Basecap.

Wo ist Sophia-Jay G.? Seit dem 6. März ist die 15-Jährige, die aus Mittweida kommt, verschwunden. Zuletzt wurde das Mädchen am Tag ihres Verschwindens gegen 18.15 Uhr beim Verlassen einer Einrichtung an der Niedergasse in Mittweida gesehen. Die Beamten der Polizeidirektion Chemnitz bitten die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach der Jugendlichen.

„Die Vermisste ist etwa 1,64 Meter groß, schlank und hatte zuletzt auffällig bunte, mittellange Haare“, so Polizeisprecher Andrzej Rydzik. Am Tag des Verschwindens soll die Jugendliche eine schwarze Leggins in Jeansoptik, eine Jeggins, einen schwarzen Pullover mit der Aufschrift „Grenzgänger“, eine olivgrüne Jacke sowie ein weißes Nike-Basecap und grün-weiße Nike-Turnschuhe getragen haben. Sie hatte außerdem einen schwarzen Turnbeutel bei sich, den sie als Rucksack getragen hat. „Möglicherweise hält sie sich derzeit im Raum Mittweida, Chemnitz, Dresden oder Freital auf“, so Rydzik. (DA)

Hinweise nimmt das Polizeirevier Mittweida unter Tel. 03727 9800 sowie jede andere Polizeidienststelle an.

