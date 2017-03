Polizei sucht Hinweise zu Sextäter Hoffnungen setzen die Ermittler in ein älteres Ehepaar, das dem Mädchen geholfen hatte.

Bisher gibt es noch keine Hinweise auf den Mann, der eine 14-Jährige am Dienstagabend an der Wappenhenschanlage sexuell belästigt haben soll, so die Polizei auf Anfrage. Auch ein älteres Ehepaar, das dem Mädchen geholfen hatte, habe sich noch nicht gemeldet.

Die Polizei hofft weiter auf Hinweise. Der Täter wurde von dem Mädchen als 25 bis 30 Jahre alter Mann mit Oberlippenbart beschrieben. Er soll 1,80 Meter groß und schlank sein, Bekleidet war er mit einer weißen Strickjacke, einem grünen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose der Marke „Adidas“ und einem rot-schwarzen Basecap mit weißer Aufschrift. Laut dem Mädchen soll er von „südländischem Typ“ sein. (DA)

Hinweise unter Tel. 0371 3873445.

