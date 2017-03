Polizei sucht Helfer für Sicherheitswacht Ehrenamtliche sollen in Riesa, Großenhain und Meißen für Ordnung in Parks und Wohngebieten sorgen.

© Symbolfoto/Rolf Ullmann

Streifen durch Fußgängerzonen, Parks und Wohngebiete: Die Dresdner Polizei sucht ehrenamtliche Helfer zur Verstärkung der Sächsischen Sicherheitswacht. Wie die Behörde mitteilte, sollen die freiwilligen Ordnungshüter vor allem in den Revieren Riesa, Meißen, Großenhain, Dresden und Dippoldiswalde zum Einsatz kommen.

Bewerber sollten mindestens 18 Jahre und höchstens 60 Jahre alt sein und eine abgeschlossene Schul- und Berufsausbildung haben. Zudem müssen sie den Anforderungen des Außendienstes gesundheitlich gewachsen sein und „jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung eintreten“, betonte die Polizei. Für ihren Einsatz – vor allem am frühen Abend, an Wochenenden und Feiertagen – bekommen die ehrenamtlichen Helfer eine Aufwandsentschädigung. Vor ihrem ersten Einsatz durchlaufen die zukünftigen Sicherheitswächter eine etwa 50-stündige Ausbildung, welche im zweiten Quartal dieses Jahres beginnen und mit einem mündlichen Abschlussgespräch beendet wird. Bewerbungen können bis zum 20. März an das örtliche Polizeirevier gerichtet werden. (SZ/dpa)

zur Startseite