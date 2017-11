Polizei sucht gestohlene Straßenlampen über Zeugenaufruf bei MDR „Kripo Live“ Schönau-Berzdorf / Tauchritz. Die Polizei hat bereits im September dieses Jahres Zeugen zu einem Diebstahl gesucht, welcher sich zwischen dem 17. September und 21. September in Tauchritz am Berzdorfer See ereignet hatte. Unbekannte Täter stahlen an der Neuen Tauchritzer Straße von 18 Straßenlampen die Aufsätze mit LED-Leuchten. Die Lampen hingen in einer Höhe von circa sechs Metern, die leeren Masten ließen die Diebe zurück. Wie genau die Täter an die LED-Aufsätze gelangten, ist seitdem Gegenstand der Untersuchungen. Den entstandenen Schaden schätzte ein Verantwortlicher auf 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Da bisher keine weiterführenden Hinweise bei der Polizei eingingen, bittet diese erneut um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Am Sonntag, 19. November, 19:50 Uhr, wird in der MDR-Sendung „Kripo Live“ ein Beitrag dazu ausgestrahlt. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder am Tatort verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03581 468-100 im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Diebe brechen Bungalows auf Horka. Unbekannte haben sich in der Zeit von Montagnachmittag bis Mittwochmittag Zugang zu neun Bungalows an der Kaltwasser Straße in Biehain verschafft. Die Täter hebelten die Eingangstüren auf und gelangten so in die Lauben. Angaben zum Schaden konnten die Eigentümer noch nicht abschließend machen. Kriminaltechniker sicherten Spuren und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tauchpumpe verschwunden Kottmar. An dem Bachweg in Eibau haben Diebe eine Industrietauchpumpe von einer Baustelle gestohlen. Das Areal war nicht gesondert gesichert, somit fiel es den unbekannten Tätern nicht schwer, die Pumpe mitzunehmen. Der Stehlschaden war vom Eigentümer mit etwa 2.000 Euro beziffert worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Schwein beschädigt einen Audi Weißwasser. Ein 37-jähriger Audi-Fahrer ist am Mittwochabend am Braunsteichweg in Weißwasser mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Das Tier rannte anschließend davon. Der Autofahrer blieb mit dem Schaden von etwa 2.000 Euro zurück. Beamte des örtlichen Polizeireviers nahmen den Unfall auf.

Autoknacker stehlen Radio Görlitz. In der Zeit von Dienstagfrüh bis Mittwochmorgen haben Unbekannte in Görlitz am Postplatz das Radio aus einem Auto geklaut. Die Täter drangen nicht nur in den Polo ein, sondern wollten auch den Motor starten. Beim Versuch, den VW kurzzuschließen und Kabel zu durchtrennen, scheiterten die Diebe. Sie nahmen das Radio im Wert von etwa 50 Euro mit und ließen 550 Euro Schaden zurück. Polizisten sicherten Spuren. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.