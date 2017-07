Polizei sucht flüchtigen Radfahrer In Königswartha prallt ein Mann mit seinem Rad gegen ein Auto – weil er offenbar lieber aufs Handy statt auf die Straße schaute.

Nach einem Verkehrsunfall am Wochenende in Königswartha sucht die Polizei jetzt nach einem jungen Radfahrer. Wie die Beamten mitteilen, war am Sonnabend um 19.50 Uhr ein Mann mit seinem Fahrrad auf dem Gartenweg gegen einen parkenden, grünen Daewoo geknallt. Den Angaben zufolge hatte der bislang Unbekannte beim Fahren auf sein Handy geschaut. Doch statt nach dem Zusammenprall anzuhalten und die Polizei zu verständigen, radelte der Mann einfach davon.

Zeugen schätzten das Alter des Radfahrers auf 20 bis 25 Jahre. Der gesuchte Mann ist etwa 1,75 Meter groß. Er hat schwarze, kurze Haare und war mit T-Shirt und kurzer Hose bekleidet. Bei seinem Rad handelt es sich um ein Herrenrad mit Büffellenker. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Gesuchten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (SZ)

Kontakt Polizeirevier Hoyerswerda: Telefon 03571 4650

