Polizei sucht Fahrradeigentümer Sieben gestohlene Fahrräder konnten noch nicht ihren Besitzern zugeordnet werden. Zu sehen sind sie in der Bildergalerie im Beitrag.

Bild eines der gestohlenen Räder. © Polizei

Görlitz. Anfang August hatten Polizei und Staatsanwaltschaft eine Fahrraddiebesbande in Trebus aufgespürt (SZ berichtete). In diesem Zusammenhang stellten die Ermittler 20 gestohlene Fahrräder sicher, als zwei Mitglieder der Bande diese an einen Käufer in Zgorzelec veräußern wollten.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Görlitz und der Polizeidirektion Görlitz dauern nach Polizeiangaben an. Bislang konnten 13 der 20 Fahrräder ihrem Eigentümer zugeordnet werden. Die Räder wurden im Zeitraum von April bis August zwischen Dresden und Görlitz entwendet. Sieben Fahrräder konnten bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Die Polizei hat jetzt Fotos von ihnen veröffentlicht, um mithilfe der Öffentlichkeit die rechtmäßigen Besitzer zu finden. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz ( 03581 4680) oder einer anderen Dienststelle zu melden. (SZ)

zur Startseite