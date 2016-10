Polizei sucht Fahrradeigentümer

Zwei Mazda 3 gestohlen Görlitz. Ein brauner Mazda 3 verschwand am Donnerstagabend in Görlitz. Das zwei Jahre alte Auto mit den amtlichen Kennzeichen GR-M 330 stand an der Scultetusstraße. Der Zeitwert des Pkw konnte noch nicht beziffert werden. In der Nacht zu Freitag verschwand ein weiterer, schwarzer Mazda 3 von einem Grundstück an der Promenadenstraße. Das Auto mit den amtlichen Kennzeichen GR-AL 1114 war zwei Jahre alt. Der Zeitwert wurde auf rund 20000 Euro geschätzt.

Fahrscheinautomat beschädigt Görlitz. Unbekannte haben das Display eines Fahrscheinautomaten an der Görlitzer Sattigstraße beschädigt. Ein Verantwortlicher meldete den Schaden in Höhe von etwa 200 Euro am Donnerstag bei der Polizei.

Verkehrsunfall Oderwitz. Am Donnerstagnachmittag kam es in Niederoderwitz auf der Straße der Republik zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Mitsubishi Colt die B 96 in Richtung Zittau. Aus noch ungeklärter Ursache kam der junge Mann in einer Linkskurve von der Straße ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Geländer. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4000 Euro.

Diebstahl aus Auto Zittau. Donnerstag wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen in ein Fahrzeug an der Löbauer Straße in Zittau eingedrungen sind. Die Täter entwendeten das Bedienteil eines Radios aus dem Ford Fiesta. Weder am Garagentor noch am Pkw wurden Aufbruchsspuren festgestellt. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 200 Euro.

Unfall bei nasser Fahrbahn Weißwasser. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich zwischen Weißwasser und Trebendorf ein Verkehrsunfall. Eine 28-Jährige befuhr mit ihrem Mitsubishi die Ortsverbindungsstraße. An einer Linkskurve, kam die Fahrerin aufgrund regennasser Fahrbahn ins Schleudern, stieß gegen einen Baum und überschlug sich. Die Frau verletzte sich leicht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf Weißwasser. Am Donnerstag ereignete sich in Weißwasser auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Sachsendamm ein Verkehrsunfall. Zwischen 08.45 Uhr und 10 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen dort parkenden Skoda und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Geschädigte bekannt, dass es zu diesem Sachverhalt einen Zeugen gibt, sie jedoch versäumt hatte, sich den Namen geben zu lassen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zu dem Unfallfahrer machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weißwasser unter der 03576 262-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere der genannte Zeuge wird gebeten, sich der Polizei mitzuteilen.