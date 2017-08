Polizei sucht EC-Karten-Betrüger Einer 88-Jährigen wurde die Geldkarte gestohlen. Dann langte der Täter richtig zu.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der mit der gestohlenen EC-Karte einer Wilthenerin 4 000 Euro vom Konto der 88-Jährigen abgehoben hat. Die Abhebungen erfolgten Anfang November, zuerst in der Großpostwitzer Sparkassen-Filiale, in den nächsten Tagen dann in Frankfurt/Oder, Stralsund und Rostock.

Anhand der bisherigen Erkenntnisse beschreibt die Polizei den Tatverdächtigen so: Der Mann ist 1,70 bis 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, hat eine sportliche Statur, vermutlich dunkle kurze Haare, auffällige, wulstige Lippen und trägt einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er einmal mit einer dunklen Stoffjacke mit Kapuze und farbigem Besatz auf den Schultern, das andere Mal mit einer grau-braunen Softshelljacke, blauen Jeans und schwarzen Nike-Turnschuhen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Görlitz oder jeder anderen Dienststelle zu melden. (SZ)

Kontakt: Telefon 03581 468100

