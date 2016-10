Polizei sucht Drogen und erschießt Hund

Scheiben eingeschlagen

Großenhain. Inzwischen sind es acht. In acht Buswartehäuschen wurden über Nacht die Scheiben eingeschlagen. Zuletzt traf es die Buswartehalle in Walda. Seit den frühen Morgenstunden erfolgte gemeinsam mit der Polizei eine Bestandsaufnahme. Bis 8.30 Uhr wurden die Schäden aufgenommen, bei denen eine oder mehrere Glasscheiben Beschädigungen aufweisen (u.a. Bushaltstelle Riesaer Straße am Kaufland). Im Moment gehen wir von Kosten zwischen 4000 und 5000 Euro (Material- und Personalkosten) aus, um die Schäden wieder zu beseitigen. Buswartehäuschen waren schon mehrfach Ziel solche Vandalen. 52 Buswartehallen und Fahrgastunterstände gibt es im Stadtgebiet.