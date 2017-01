Polizei sucht diesen Mann

Der Beschuldigte soll etwa 25 bis 28 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß sein. Die Polizei hat dieses Phantombild von ihm angefertigt. © Polizei

Die Polizei bittet weiter um Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach den Einbrechern, die in der Nacht zum Mittwoch, 23. November 2016, aus einem Radgeschäft in der Forster Straße in Döbern mehrere hochwertige Fahrräder entwendeten. Laut einer Pressemitteilung der Polizei war einer der Beschuldigten vermutlich bereits vorher in dem Geschäft und erkundigte sich über das Angebot. Der Mann ist etwa 25 bis 28 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, schlank und spricht deutsch mit osteuropäischem Akzent. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Wer erkennt den Mann auf dem Phantombild (rechts oben) und kann sachdienliche Hinweise zur Person oder zum jetzigen Aufenthaltsort geben? Bei dem Diebstahl war ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Kriminaltechniker hatten am Tatort zahlreiche Einbruchsspuren gesichert. (SZ)

Polizeirevier Forst, 03562 920

www.internetwache.brandenburg.de

