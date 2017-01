Polizei sucht Brandstifter aus Leutersdorf Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Brandanschlägen in Leutersdorf dauern an. Immerhin ist aktuell Ruhe.

Unter anderem dieses Auto gehört in die Serie von mutmaßlichen Brandanschlägen in Leutersdorf. © Daniel Radisch

Leutersdorf. Die Kriminalpolizei ermittelt weiterhin in der mutmaßlichen Brandserie von Leutersdorf mit mehreren Zehntausend Euro Schaden. Das bestätigte Polizeisprecher Tobias Sprunk auf Nachfrage. Zum genaueren Stand der Dinge und möglichen Verdächtigen wollte er keine konkreteren Angaben machen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Allerdings bestätigte er, dass nach dem jüngsten Vorfall am Silvestermorgen keine weiteren Fälle von Brandstiftung oder versuchter Brandstiftung angezeigt worden seien. Somit bleibt es offiziell bei sechs Vorfällen, bei denen von September bis Dezember Autos auf recht engem Raum in einer Wohnsiedlung in Leutersdorf angezündet worden waren.

Unkommentiert lässt der Sprecher zudem Angaben, die unter den Anwohnern kursieren. Demnach habe es mindestens zwei weitere Fälle gegeben, bei denen ebenfalls an einem Vorderrad mittels Brandbeschleuniger versucht worden war, ein Feuer zu entfachen.

Zudem seien von Zeugen zwei bis drei Personen gesichtet worden, die vom Ort des Geschehens geflüchtet waren. Leutersdorfs Bürgermeister Bruno Scholze (CDU) erklärte gegenüber der SZ, er habe den Eindruck, dass die Polizei sich aktuell mit Hochdruck der Sache annehme. Diesen Eindruck habe er bei Gesprächen gewonnen. Er hofft nun vor allem für die Anwohner, dass die Brände bald aufgeklärt werden.

