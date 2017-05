Polizei sucht Betrüger mit Fahndungsfotos Nach einem Jahr Ermittlungen bittet die Kripo jetzt die Bevölkerung um Hilfe. Der Vorfall ereignete sich in Weißwasser.

Weißwasser. Die Kriminalpolizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach zwei derzeit unbekannten jungen Männern. Diese haben am Mittwoch, den 20. April 2016, gegen 15 Uhr, in einer Bankfiliale an der Berliner Straße in Weißwasser mit einer zuvor gestohlenen Kreditkarte mehrere hundert Euro vom Konto einer 68 Jahre alten Frau abgehoben. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit.

An die Geldkarte und offensichtlich auch die zugehörige Geheimnummer waren die Tatverdächtigen gelangt, nachdem Unbekannte der Seniorin wenige Minuten zuvor bei einem Einkauf in einem Warenhaus am Sachsendamm die Geldbörse gestohlen hatten. Mit dieser verschwanden auch persönliche Dokumente, diverse Ausweise und ein dreistelligen Bargeldbetrag. Als die Geschädigte den Verlust bemerkte, war es bereits zu spät. So hat die Frau einen finanziellen Verlust von insgesamt mehr als 1 100 Euro erlitten.

Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen zu dem Diebstahl der Geldbörse und dem anschließenden Computerbetrug. Die bisherigen Ermittlungen und Polizei-internen Fahndungen führten nicht dazu, dass die beiden Tatverdächtigen identifiziert werden konnten. Daher weitet die Kriminalpolizei die Fahndung nun aus und sucht öffentlich mit Lichtbildern der unbekannten Tatverdächtigen nach den beiden Männern.

Wer die abgebildeten Personen kennt oder weiß, wo sich diese jetzt aufhalten, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weißwasser unter der Rufnummer 03576 2620 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (sz/on)

