Polizei sucht begrapschte Frauen

Der Theaterplatz war zum Dresdner Stadtfest gut besucht - wie hier beim Konzert von Max Giesinger. © Robert Michael

Am Rande des Stadtfestes vor zwei Wochen haben die Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einen 48-jährigen Mann auf dem Theaterplatz festgesetzt, der Frauen bedrängt haben soll. Der Afghane war alkoholisiert und kam zum Ausnüchtern vorübergehend in Gewahrsam, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bislang habe sich aber noch kein Opfer gemeldet. Daher bitten die Ermittler Frauen, die von dem Mann belästigt worden sind, sich bei den Ermittlern zu melden. Hinweise werden entgegengenommen unter 4832233.

Ansonsten blieb das Fest laut Polizei bis auf kleinere Delikte friedlich. So versuchten Antänzer an der Pieschener Allee, Geldbörsen zu stehlen. Auch ein rumänisches Pärchen soll Geld gestohlen haben. (SZ/sr)

