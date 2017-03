Polizei stoppt Schleusung im Taxi Deutsche und polnische Polizisten haben kurz vor Görlitz ein Taxi entdeckt. Mit dem sollten mehrere Menschen illegal nach Deutschland gebracht werden.

Symbolbild © Symbolfoto: dpa

Zgorzelec/Görlitz. Eine Streife der gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststelle hat am frühen Freitagmorgen die Einschleusung von russischen Staatsangehörigen nach Deutschland verhindert. Wie die Bundespolizei in Ludwigsdorf am Freitagmittag mitteilte, fiel den Beamten ein polnisches Taxi mit mehreren Insassen auf einem Autobahn-Rastplatz bei Zgorzelec auf.

Während der anschließend durchgeführten Kontrolle stellten sie schnell fest, dass der polnische Fahrzeugführer versuchen wollte, seine Passagiere nach Deutschland zu bringen. Das später ermittelte Reiseziel war die Stadt Köln. Die russischen Staatsangehörigen aus Tschetschenien waren nur im Besitz von polnischen Asylbescheinigungen, mit denen eine Einreise nach Deutschland nicht erlaubt ist.

Der Fahrzeugführer sowie seine Passagiere wurden durch den polnischen Grenzschutz festgenommen. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes werden gegen die Personen auch Ermittlungen durch die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf geführt. Wie viele Personen in dem Taxi nach Deutschland gebracht werden sollten, war am Freitag von der Bundespolizei nicht zu erfahren. (szo)

