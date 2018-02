Polizei stoppt kriminelles Pärchen Endstation Kesselsdorfer Straße: Am späten Dienstagabend stoppte die Polizei einen Transporter in Gompitz. Dessen Fahrer präsentierte gleich eine ganze Palette an Straftaten.

Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle landete die Polizei am Dienstag einen Volltreffer. © dpa

Dresden. Am späten Dienstagabend stoppte die Polizei einen Transporter auf der Kesselsdorfer Straße. Dessen 35-jähriger Fahrer präsentierte gleich eine ganze Palette an Straftaten, als sich die Beamten den Iveco genauer ansahen: Der war im Dezember des vergangenen Jahres in Ottendorf-Okrilla gestohlen worden und die aktuellen Kennzeichen natürlich falsch.

Zum Tanken hatte der Mann aus Meißen mutmaßlich eine gestohlene Tankkarte genutzt und zum Fahren auf einen Führerschein verzichtet. Um mit dem ganzen automobilen Stress fertig zu werden, hatte der 35-jährige offenbar Betäubungsmittel konsumiert, was die Polizei ebenfalls ahnden wird. So viel zum Fahrer, der sich nun wegen diverser Delikte wie Diebstahl und Urkundenfälschung verantworten muss.

Doch damit nicht genug, denn an der Seite des Mannes saß eine 31-jährige Frau, mit der die Justiz auch noch eine Rechnung offen hatte: Allerdings konnte die Beifahrerin gegen Zahlung einer Geldstraße den Haftbefehl abwenden und die Nacht zu Hause verbringen. (szo)

